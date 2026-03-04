"Todo pasa...": Kike Morandé explica por qué Detrás del Muro se llama así

04 mar. 2026 - 13:15 hrs.

Ya queda menos para el estreno del gran programa estelar de humor de Mega, Detrás del Muro, que traerá de regreso a Kike Morandé y un espectacular elenco.

El exitoso programa que conquistó a millones de chilenos vuelve a la pantalla del canal de Vicuña Mackenna, nuevamente encabezado por Kike Morandé y un enorme plantel de humoristas dispuestos a sacar tu mejor carcajada.



Ante esto, es importante conocer por qué se eligió el nombre Detrás del Muro para este programa y de dónde nace.

¿Por qué Detrás del Muro se llama así?

"Todo pasa detrás del muro, detrás del muro tú te cambias, siempre sales a actuar delante del muro, pero todo ocurre detrás del muro", dijo Kike.

Por su parte, Beto Espinoza detalló que "cada año estamos trabajando para traer cosas nuevas", mientras Belén Mora afirmó que su objetivo es "ir recargando a los personajes que ya tenemos".

Cabe recordar que el imperdible estreno de Detrás del Muro será este viernes 13 de marzo después de Meganoticias Prime.

