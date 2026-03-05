"Si usted retira la demanda...": Diana hará potente propuesta a Pepa en el capítulo 248 de El Jardín de Olivia

05 mar. 2026 - 17:35 hrs.

En el avance del capítulo 248 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) llamará a Pepa (Katyna Huberman) para convencerla de dejar de buscar la tuición legal de Olivia (Violeta Silva).

"Si usted retira la demanda y deja que la Oli se quede con su papá, yo no me voy a acercar más a Clemente y tampoco a su nieta", le propondrá Diana para que no separe a la niña de su padre.

La reacción de Clemente

Diana no se percatará que Clemente (Pipo Gormaz) salió de la habitación y escuchará la conversación que tiene con la abuela de su hija.

Mega

Al padre de Olivia no le gustará nada la idea e increpará a Diana por tal propuesta que le hace a Pepa.