"Si usted retira la demanda...": Diana hará potente propuesta a Pepa en el capítulo 248 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 248 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) llamará a Pepa (Katyna Huberman) para convencerla de dejar de buscar la tuición legal de Olivia (Violeta Silva).
"Si usted retira la demanda y deja que la Oli se quede con su papá, yo no me voy a acercar más a Clemente y tampoco a su nieta", le propondrá Diana para que no separe a la niña de su padre.
La reacción de Clemente
Diana no se percatará que Clemente (Pipo Gormaz) salió de la habitación y escuchará la conversación que tiene con la abuela de su hija.
Al padre de Olivia no le gustará nada la idea e increpará a Diana por tal propuesta que le hace a Pepa.