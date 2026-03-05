Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Si usted retira la demanda...": Diana hará potente propuesta a Pepa en el capítulo 248 de El Jardín de Olivia

  • Por Catalina Espinoza

En el avance del capítulo 248 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) llamará a Pepa (Katyna Huberman) para convencerla de dejar de buscar la tuición legal de Olivia (Violeta Silva). 

"Si usted retira la demanda y deja que la Oli se quede con su papá, yo no me voy a acercar más a Clemente y tampoco a su nieta", le propondrá Diana para que no separe a la niña de su padre. 

Lo más visto de El Jardín de Olivia

La reacción de Clemente

Diana no se percatará que Clemente (Pipo Gormaz) salió de la habitación y escuchará la conversación que tiene con la abuela de su hija. 

Ir a la siguiente nota
diana y clemente
Mega

Al padre de Olivia no le gustará nada la idea e increpará a Diana por tal propuesta que le hace a Pepa.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto