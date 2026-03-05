La ofendida reacción de Luis Emilio tras rechazo de Jessica en EJDO: "Teníamos una conexión especial"

05 mar. 2026 - 17:20 hrs.

En el capítulo 247 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) llega a la casa de los Walker para informarle a Luis Emilio (Alejandro Trejo) que tomó la decisión de renunciar a su trabajo en la empresa.

Luis Emilio, en un intento de entender tal decisión, le pregunta a la periodista si la razón fueron las acusaciones de Bastián (Alonso Quintero), sobre ser el culpable de la muerte de su mujer.

Tras la confirmación, trata de convencerla de que está siendo manipulada por su hijo: "Por favor, no caigas tú en esa red de mentiras".

Jessica rechaza incómoda a Luis Emilio

"Tú me conoces, Jessica, tú me conoces, yo te abrí mi corazón", le dice Luis Emilio mientras se acerca a ella y la acaricia. Jessica de inmediato se aleja, advirtiéndole que no se siente cómoda.

Luis Emilio no entiende esta respuesta por parte de Jessica, diciéndole: "Se supone que teníamos una conexión especial, ¿o no?", la periodista no le responde a su pregunta y termina agradeciéndole por las oportunidades que le otorgó mientras trabajó en su empresa, pero explica que no puede seguir trabajando en ese lugar.

Sin embargo, antes de salir del lugar, Luis Emilio arremete: "Pensé que eras diferente, pero no. Me equivoqué. Eres igual a todas las demás".