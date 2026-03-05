Logo Mega

Pepa cuestiona a Luis Emilio tras las acusaciones que sus hijos hicieron en su contra en El Jardín de Olivia

  • Por Catalina Espinoza

En el capítulo 247 de El Jardín de Olivia, Pepa (Katyna Huberman) llega a la casa de Luis Emilio (Alejandro Trejo) en busca de explicaciones acerca de las acusaciones que sus hijos hacen hacia él. 

"Lo mínimo que yo espero es una explicación que tenga sentido", le pide Pepa tras escuchar lo que Ignacia (Cota Castelblanco) y Bastián (Alonso Quintero) creen de su padre, Luis Emilio no puede creer que la mujer les creyó. 

La abuela de Olivia (Violeta Silva) cuestiona la versión del empresario: "Es difícil pensar que pudieron haber inventado todo", pero él reafirma que sus hijos están siendo manipulados por Diana y su familia. 

La versión de Luis Emilio 

Pepa vuelve a cuestionar que es extraño que sus tres hijos tengan la misma versión y estén en contra de él, pero Luis Emilio le cuenta las razones de por qué están del lado de Diana (Nicole Espinoza).

"Bastián salió a la mala de una clínica psiquiátrica... él tiene un serio problema con las drogas", acusa a su hijo, además de contarle que intentó asfixiarlo en su oficina.

Finalmente, Pepa le pregunta por Ignacia y Luis Emilio le revela que tiene una relación amorosa con Karina (Jacinta Rodríguez). 

