"¿Quién fue?": Pepa quedará impactada tras revelación que harán Bastián e Ignacia en el capítulo 247 de EJDO
En el avance del capítulo 247 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) realizará una importante petición a Bastián (Alonso Quintero) e Ignacia (Cota Castelblanco).
Tras esto, sus dos hermanos conversarán con Pepa (Katyna Huberman), quien les explicará por qué se quiere quedar con la tuición legal de Olivia (Violeta Silva).
"Yo no creo que Clemente sea un mal padre, pero la relación que tiene con Diana es tóxica para la Oli. En eso tienen que estar de acuerdo, además de todo lo que le hizo su papá a Bernardita (Catalina Guerra) y Luis Emilio (Alejandro Trejo), o sea, por favor, por eso tienen que entender mi posición", dirá Pepa.
Pepa sabrá la verdad de los hermanos Walker
Luego de escuchar estas declaraciones, será Ignacia quien dará a conocer a Pepa que es muy probable que Raúl (César Caillet) no sea quien mató a Bernardita.
"¿Entonces, cómo, quién fue entonces?", preguntará Pepa, a lo que Bastián contestará "Omar Droguett... Omar y mi papá mataron a mi mamá".