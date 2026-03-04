"Le quería informar...": Jessica tomará importante decisión que definirá su futuro en el capítulo 247 de EJDO

04 mar. 2026 - 17:38 hrs.

En el avance del capítulo 247 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) tomará una importante decisión.

Y es que tras escuchar lo que dijo Bastián (Alonso Quintero) y presenciar el cruce de palabras que tuvo con Burgos (Juan Carlos Cáceres), Jessica estará decidida a tomar una decisión que puede cambiar su vida por completo.

Precisamente, la joven se encontrará en la oficina de Luis Emilio (Alejandro Trejo), donde se volverá a encontrar con Burgos, quien dirá que la joven estaba en la casa de Bastián cuando él lo fue a ver.

El Jardín de Olivia / MEGA

Jessica será valiente

Esto tomará por sorpresa a Luis Emilio, quien solo mirará y dirá: "Mira, el mundo es un pañuelo", con un claro semblante de decepción.

Enseguida, Jessica irá al grano y le revelará la razón de su visita: "Yo le quería informar que voy a renunciar".