"Le quería informar...": Jessica tomará importante decisión que definirá su futuro en el capítulo 247 de EJDO
En el avance del capítulo 247 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) tomará una importante decisión.
Y es que tras escuchar lo que dijo Bastián (Alonso Quintero) y presenciar el cruce de palabras que tuvo con Burgos (Juan Carlos Cáceres), Jessica estará decidida a tomar una decisión que puede cambiar su vida por completo.
Precisamente, la joven se encontrará en la oficina de Luis Emilio (Alejandro Trejo), donde se volverá a encontrar con Burgos, quien dirá que la joven estaba en la casa de Bastián cuando él lo fue a ver.
Jessica será valiente
Esto tomará por sorpresa a Luis Emilio, quien solo mirará y dirá: "Mira, el mundo es un pañuelo", con un claro semblante de decepción.
Enseguida, Jessica irá al grano y le revelará la razón de su visita: "Yo le quería informar que voy a renunciar".