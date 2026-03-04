El Jardín de Olivia - Capítulo 246: Karina descubre inesperado pacto
En el capítulo 246 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) escucha una inesperada conversación entre Ignacia (Cota Castelblanco) y Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Y es que durante esta charla entre padre e hija, Karina escucha que Nacha arregló un pacto con Luis Emilio, quien les permite estar juntas a cambio de recibir información sobre los movimientos de Diana (Nicole Espinoza) y su prima.
Esa situación no caerá para nada bien en Karina, quien ya se encontraba realizando una investigación para descubrir qué pasó con Rocío (María Jesús Miranda) en la clínica.
Omar teme por Joaquín
Por otra parte, Omar (César Sepúlveda) intenta advertir a Joaquín (Francisco Dañobeitia) que se está metiendo en un asunto muy complicado y no debe mostrar piedad por Luis Emilio, ya que si lo hace, el empresario no tendrá el mismo gesto con él.
Asimismo, Olivia (Violeta Silva) escucha las declaraciones de su abuelo sobre ser separada de su padre, pero Clemente (Pipo Gormaz) realiza una promesa que no sabe si puede cumplir.Ve el capítulo en
Leer más de