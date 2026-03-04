"Él no te va a perdonar la vida": Omar da alarmante advertencia a Joaquín por amenazar a Luis Emilio en EJDO

04 mar. 2026 - 17:24 hrs.

En el capítulo 246 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) recibe una importante advertencia por parte de Omar (César Sepúlveda).

Y es que Omar escucha una conversación donde Joaquín amenaza a Luis Emilio (Alejandro Trejo) con hacerlo caer y quitarle todo, y así recuperar "su dignidad" por lo que ocurrió con Ignacia (Cota Castelblanco).

Ante esto, Omar le pide que no siga adelante con su plan si esto es por Ignacia y si no va a quitar todo a Luis Emilio. Sin embargo, el joven empresario le pide que se tranquilice, ya que él asume la culpa de todo el plan.

El Jardín de Olivia / MEGA

La advertencia de Omar

Aun frente a estas declaraciones, Omar insiste que no puede tomar tan a la ligera esta situación con Luis Emilio.

"¿De verdad piensas que puedes mostrar los dientes a Luis Emilio y después seguir tan amigos como siempre?", pregunta Omar, a lo que Joaquín afirma que él sí le ha ganado algunos rounds a su suegro.

Es en ese instante donde Omar se sincera: "Primero, tienes que sacarlo del directorio, quitarle sus recursos, cag... el estatus y blindarte con todos los contactos que sean necesarios, y si estás realmente dispuesto a terminar lo que empezaste, yo te puedo ayudar".

"Piénsalo, de verdad, piénsalo, porque acá el que está corriendo riesgo eres tú. Si le perdonaste la vida después de haberlo amenazado como lo amenazaste, él no te va a perdonar la vida a ti, y te lo digo por experiencia propia", cerró el empresario.