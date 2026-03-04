"¿De qué acuerdo está hablando tu papá?": Karina descubre el trato entre Luis Emilio e Ignacia en EJDO

04 mar. 2026 - 17:28 hrs.

En el capítulo 246 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) escucha una insólita e inesperada conversación entre Ignacia (Cota Castelblanco) y Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Precisamente, el empresario llega hasta el apartamento de su hija para preguntarle si es verdad que Karina está investigando algo para liberar a Raúl (César Caillet).

Ignacia afirma que no está pasando nada. Sin embargo, Luis Emilio insiste, diciendo que escuchó a Diana (Nicole Espinoza) decir que su primera andaba en algo.

El Jardín de Olivia / MEGA

La sorpresa de Karina

"Te pedí una sola cosa a cambio y no me estás cumpliendo", dice Luis Emilio, a lo que Nacha vuelve a afirmar que tanto ella como Karina no están haciendo nada.

Esta declaración termina por sacar de sus casillas al empresario, quien eleva la voz y expresa: "¡Ya basta! Nosotros dos teníamos un acuerdo, Ignacia, tú me prometiste que me ibas a contar si esta chiquilla o cualquiera de su familia intentaba hacer algo para proteger al psicópata de Guerrero. Me lo prometiste. Cuéntame, qué está haciendo esta chiquilla, de lo contrario, hasta aquí no más llegó esta luna de miel".

Es en ese momento donde Karina ingresa y pregunta: "¿De qué acuerdo está hablando tu papá?".