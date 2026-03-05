El Jardín de Olivia - Capítulo 247: Jessica se siente incómoda con Luis Emilio

05 mar. 2026 - 17:30 hrs.

En el capítulo 247 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) y Bastián (Alonso Quintero) tienen una conversación con Josefina (Katyna Huberman) sobre la custodia de su nieta.

Los hermanos buscan convencerla de dejarle la tuición de Olivia (Violeta Silva) a Clemente (Pipo Gormaz) y que no caiga en la manipulación de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"La versión de mi papá es cualquier cosa menos la verdad", le informa Bastián, a lo que Pepa le pide que explique por qué están diciendo eso. Ignacia confiesa: "Es probable que Raúl Guerrero (César Caillet) no haya sido quien mató a mi mamá".

Pepa queda descolocada con lo que los hermanos le comentan y quiere saber quién es el culpable de la muerte de Bernardita, Bastián le asegura que Omar (César Sepúlveda) y Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Luego, Pepa acude donde Luis Emilio a pedir explicaciones sobre lo relatado por sus hijos, este le responde que están siendo manipulados por la familia de Diana.

El incómodo momento de Jessica y Luis Emilio

Jessica (Ignacia Sepúlveda) llegó a la casa de los Walker para informarle a Luis Emilio que tomó la decisión de renunciar a la empresa y él le pregunta si lo hace por lo que Bastián le dijo.

"Tú me conoces, Jessica, tú me conoces, yo te abrí mi corazón", le dice mientras se acerca demasiado y acariciándola. La mujer se aleja inmediatamente, informándole que se siente incómoda.

Luis Emilio no entiende esta reacción por parte de Jessica, "Se supone que teníamos una conexión especial, ¿o no?", esta no responde y le da las gracias por lo que le dio mientras estuvo en la empresa, pero que no puede seguir trabajando ahí.