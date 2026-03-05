El Jardín de Olivia - Capítulo 247: Jessica se siente incómoda con Luis Emilio
En el capítulo 247 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) y Bastián (Alonso Quintero) tienen una conversación con Josefina (Katyna Huberman) sobre la custodia de su nieta.
Los hermanos buscan convencerla de dejarle la tuición de Olivia (Violeta Silva) a Clemente (Pipo Gormaz) y que no caiga en la manipulación de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
"La versión de mi papá es cualquier cosa menos la verdad", le informa Bastián, a lo que Pepa le pide que explique por qué están diciendo eso. Ignacia confiesa: "Es probable que Raúl Guerrero (César Caillet) no haya sido quien mató a mi mamá".
Pepa queda descolocada con lo que los hermanos le comentan y quiere saber quién es el culpable de la muerte de Bernardita, Bastián le asegura que Omar (César Sepúlveda) y Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Luego, Pepa acude donde Luis Emilio a pedir explicaciones sobre lo relatado por sus hijos, este le responde que están siendo manipulados por la familia de Diana.
El incómodo momento de Jessica y Luis Emilio
Jessica (Ignacia Sepúlveda) llegó a la casa de los Walker para informarle a Luis Emilio que tomó la decisión de renunciar a la empresa y él le pregunta si lo hace por lo que Bastián le dijo.
"Tú me conoces, Jessica, tú me conoces, yo te abrí mi corazón", le dice mientras se acerca demasiado y acariciándola. La mujer se aleja inmediatamente, informándole que se siente incómoda.Ir a la siguiente nota
Luis Emilio no entiende esta reacción por parte de Jessica, "Se supone que teníamos una conexión especial, ¿o no?", esta no responde y le da las gracias por lo que le dio mientras estuvo en la empresa, pero que no puede seguir trabajando ahí.