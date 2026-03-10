"Lo que sí te puedo jurar": La emotiva despedida y promesa que hará Diana a Olivia en el capítulo 250 de EJDO

10 mar. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 250 de El Jardín de Olivia, se vivirá una emotiva despedida entre Diana (Nicole Espinoza) y Olivia (Violeta Silva).

Y es que todo parece apuntar a que Clemente (Pipo Gormaz) perdió la tuición de su hija, por lo que Olivia se irá a vivir con Pepa (Katyna Huberman), separándose así de quienes se han mantenido a su lado durante el último tiempo.

"Tú sabes que ya no nos vamos a poder ver por un tiempo", dirá Diana a Olivia, quien le pedirá que le prometa que no pasará mucho tiempo para que se vuelvan a ver.

El Jardín de Olivia / MEGA

La emotiva despedida que tendrán Diana y Olivia

Ante tal petición, Diana será sincera: "No te puedo prometer algo que no sé si lo voy a poder cumplir, pero lo que sí te puedo jurar con todo mi corazón es que te voy a echar de menos todos los días hasta que volvamos a vernos".

"Yo también te voy a echar de menos, Diana, mucho", asegurará la niña.