"Héctor, por favor": Montes pondrá límites a Burgos y hará petición a Rocío en el capítulo 250 de EJDO

09 mar. 2026 - 18:00 hrs.

En el avance del capítulo 250 de El Jardín de Olivia, Rocío (María Jesús Miranda) será interrogada por Burgos (Juan Carlos Cáceres).

En ese momento, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) llegará hasta la sala de interrogación y le pedirá un momento a solas al subprefecto para conversar con Rocío.

Sin prestar atención a lo que mandó su superior, Burgos recalcará que él ya la entrevistó y afirmará que toda la transcripción de las declaraciones se encuentra en el sistema.

El Jardín de Olivia / MEGA

Montes querrá un momento a solas con Rocío

Estas palabras son pasadas por alto por la fiscal Montes, quien volverá a decir que ella quiere hablar a solas con la enfermera.

"Rocío, me da un momento, por favor, me gustaría poder conversar con usted... ¿Me puede dar un momento, Héctor, por favor?", pedirá Montes, quien se pondrá firme con su petición.