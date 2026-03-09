Sin previo aviso: Burgos llega de sorpresa y se lleva detenida a Karina por supuesto delito en EJDO

09 mar. 2026 - 17:20 hrs.

En el capítulo 249 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) y Rocío (María Jesús Miranda) se encuentran conversando sobre lo que pasó con Bernardita (Catalina Guerra) cuando Burgos (Juan Carlos Cáceres) aparece en la puerta.

De inmediato, Rocío toma una posición defensiva, quedándose callada y escuchando con atención al detective policial, quien le pregunta de forma insistente si Karina la está interrogando por lo que pasó con la señora Walker.

Es así como Karina se intenta defender y esconder la conversación, asegurando que solo hablaba con una vieja amiga y se ponían al día con lo que había pasado en sus vidas.

El Jardín de Olivia / MEGA

Burgos se entromete entre Rocío y Karina

El detective pasa por alto las declaraciones de Karina y se sigue enfocando en Rocío, a quien termina presionando lo suficiente para que la joven enfermera confirme que estaban hablando sobre Bernardita y su misteriosa muerte.

"Lo que usted está haciendo es un delito muy grave", dice Burgos a Karina, momento en el que Gloria (Francisca Gavilán) aparece en su casa y le pregunta qué está pasando.

Es en ese instante donde Burgos dice: "Lo que pasa, señora, es que su hija se va a ir detenida por obstrucción a una investigación en curso, en el marco de la muerte de la señora Bernardita Vial".