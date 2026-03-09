¿Ya se decidió todo? Clemente y Pepa llegan al final de su audiencia por la tuición de Olivia en EJDO

09 mar. 2026 - 17:16 hrs.

En el capítulo 249 de El Jardín de Olivia, la audiencia por la tuición de Olivia (Violeta Silva) entre Pepa (Katyna Huberman) y Clemente (Pipo Gormaz) sigue su curso.

Precisamente, Diana (Nicole Espinoza) se sube al estrado y da un discurso donde pide a Pepa que se ponga la mano en el corazón y no separe a Olivia de Clemente, ya que ella sabe que el empresario es un buen padre.

De todas formas, la audiencia parece tener un final claro, y es que el abogado de Clemente afirma que, tras pasar en varias de estas instancias, ha logrado descubrir ciertos patrones y detectó que la jueza fue más receptiva con la parte querellante.

Una audiencia casi lista

Clemente sale de la audiencia preocupado por la vida que tendrá su hija con Pepa y los problemas que podría enfrentar al no saber su abuela lo que ella necesita.

Por lo mismo, intenta conversar con Pepa y llegar a un acuerdo extraoficial. Sin embargo, Pepa, quien se siente un poco culpable por todo lo que está pasando, afirma que ya no pueden hacer nada porque está la justicia de por medio.

En plena conversación aparece Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien los interrumpe y asegura que ya se le pasó el veredicto de la jueza: Olivia se quedará con su abuela. Esto deja a Clemente devastado y sin tacto alguno, Luis Emilio va y cuenta la noticia a Olivia, quien no sabe cómo procesar esta información.