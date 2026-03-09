"Yo creo que la envenenaron": Rocío confiesa todo lo que pasó el día de la muerte de Bernardita en EJDO

09 mar. 2026 - 17:12 hrs.

En el capítulo 249 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) cita a Rocío (María Jesús Miranda) en su casa para conversar sobre lo que pasó en el hospital con Bernardita (Catalina Guerra).

Durante esta conversación, Rocío se muestra un poco reticente a contar lo que vio ese día. Sin embargo, termina confiando en Karina y revela lo que pasó ese día.

Cabe destacar que, al mismo tiempo, Burgos (Juan Carlos Cáceres) está pidiendo a Félix (Matías Schudeck) que intervenga y saque a Rocío, pero el matón se niega y no se quiere involucrar más en la situación.

El Jardín de Olivia

La confesión de Rocío

"La señora Bernardita no llegó en buenas condiciones a la clínica, había perdido mucha sangre y la herida de bala había comprometido su pulmón, pero lograron estabilizarla y la cirugía salió bien, seguía en un estado delicado, pero el doctor era muy optimista en que se iba a recuperar", partió diciendo Rocío.

Enseguida, la enfermera relató que ella estaba atendiendo a otro paciente cuando se dio cuenta que alguien había entrado a verla. "Yo entré, y esta persona me dijo que solamente iba a visitar a la paciente y me pidió que le diera unos minutos a solas porque quizás necesitaba despedirse y me insistió demasiado que no le debía decir a nadie o las cosas iban a salir muy mal, y yo no supe qué hacer, me dio miedo", confesó.

En esa línea, agregó que "pasó como un minuto y empezaron a sonar los monitores porque se había descompensado y llegó el equipo médico, y esta persona aprovechó de irse en medio de la confusión, y trataron de estabilizarla, pero ya no había nada que hacer".

"Yo creo que la envenenaron, que le pusieron una sobredosis de sedantes para que nadie se diera cuenta y así no la iban a poder salvar", expresó, pero se negó a entregar una identidad.