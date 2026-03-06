El Jardín de Olivia - Capítulo 248: La lucha por la tuición legal de Olivia

06 mar. 2026 - 17:25 hrs.

Durante el capítulo 248 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) se enfrenta a Pepa (Katyna Huberman) en una audiencia por la tuición legal de Olivia (Violeta Silva).

El padre de la niña relata ante la jueza lo difícil que ha sido criar a Olivia sin la compañía de su madre, pero además comenta que ha sido lindo aprender de eso.

Bastián (Alonso Quintero) e Ignacia (Cota Castelblanco) también son llamados al estrado para declarar sobre la relación que tiene Clemente y su hija. "Por lejos el mejor papá que conozco, es jugado, es presente, es cariñoso, es bacán. Ojalá me hubera tocado un papá así", declara Bastián ante la jueza.

Por otro lado, Pepa (Katyna Huberman) declara que la razón por la que está haciendo eso es porque la integridad de Olivia está en peligro cerca de Diana.

Rocío quiere ayudar a Karina

Rocío, la enfermera que sabe sobre la muerte de Bernardita, llega a la casa de Karina (Jacinta Rodríguez) para contarle qué fue lo que pasó ese día, pero le suplica que quienes necesitan la información la protejan de los que están detrás del crimen.

Karina le asegura que la fiscal y la policia están dispuestos a escucharlas, ya que solo necesitan pruebas para poder ayudar a su tío a salir de la cárcel.