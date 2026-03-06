¿Con Clemente o Pepa? Luis Emilio revelará quién se quedará con la tuición de Oli en el capítulo 249 de EJDO

06 mar. 2026 - 17:30 hrs.

En el avance del capítulo 249 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) le suplicará a Pepa (Katyna Huberman) que no le quite la tuición legal de su hija luego de la audiencia.

"Yo estoy dispuesto a que Diana no vuelva a ver a Olivia nunca más", propondrá Clemente a Pepa para convencerla de que debe dejar a la niña con él, pero llegará Luis Emilio (Alejandro Trejo) e interrumpirá la conversación para decir que la decisión no está en las manos de la abuela.

"A usted nunca le ha importado mi hija, nunca, usted nunca la ha querido, nunca la ha tomado en cuenta. Cuando supo que mi hija estaba dentro del espectro autista, usted la dejó de lado porque le daba vergüenza", le reclamará Clemente a su padre, lo que dejará impactada a Pepa.

El Jardín de Olivia

Luis Emilio sabe la decisión de la jueza

Luis Emilio responderá que "ya se terminó y no de la forma que esperabas", Pepa no entenderá a qué se refiere y le pedirá que sea más claro.

"Me acaban de informar por debajo cuál va a ser el veredicto de la jueza y ya es un hecho. La niña se va a vivir con su abuela", revelará el empresario.

