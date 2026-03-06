Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"¿Sabes quién es?": Rocío confesará lo que pasó con la muerte de Bernardita en el capítulo 249 de EJDO

  • Por Catalina Espinoza

En el avance del capítulo 249 de El Jardín de Olivia, Rocío (María Jesús Miranda) llegará a la casa de Karina (Jacinta Rodríguez) para confesar qué pasó con la muerte de Bernardita (Catalina Guerra) en la clínica.

Luego de rogarle a Karina por protección, le confesará que: "La señora Bernardita no llegó en buenas condiciones a la clínica, había perdido mucha sangre y la herida de bala había comprometido su pulmón. Pero lograron estabilizarla y la cirugía salió bien".

Lo más visto de El Jardín de Olivia

Bernardita habría mejorado

Agregará que "seguía en un estado delicado, pero el doctor era muy optimista en que se iba a recuperar". 

El Jardín de Olivia
Ir a la siguiente nota

"Yo estaba atendiendo a otro paciente cuando me di cuenta que alguien había entrado", confesará Rocío. La prima de Diana necesitará más información y preguntará "¿Lo viste?, ¿Sabes quién es?". 

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto