"¿Sabes quién es?": Rocío confesará lo que pasó con la muerte de Bernardita en el capítulo 249 de EJDO
En el avance del capítulo 249 de El Jardín de Olivia, Rocío (María Jesús Miranda) llegará a la casa de Karina (Jacinta Rodríguez) para confesar qué pasó con la muerte de Bernardita (Catalina Guerra) en la clínica.
Luego de rogarle a Karina por protección, le confesará que: "La señora Bernardita no llegó en buenas condiciones a la clínica, había perdido mucha sangre y la herida de bala había comprometido su pulmón. Pero lograron estabilizarla y la cirugía salió bien".
Bernardita habría mejorado
"seguía en un estado delicado, pero el doctor era muy optimista en que se iba a recuperar".
"Yo estaba atendiendo a otro paciente cuando me di cuenta que alguien había entrado", confesará Rocío. La prima de Diana necesitará más información y preguntará "¿Lo viste?, ¿Sabes quién es?".
