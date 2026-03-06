"¿Sabes quién es?": Rocío confesará lo que pasó con la muerte de Bernardita en el capítulo 249 de EJDO

06 mar. 2026 - 18:00 hrs.

En el avance del capítulo 249 de El Jardín de Olivia, Rocío (María Jesús Miranda) llegará a la casa de Karina (Jacinta Rodríguez) para confesar qué pasó con la muerte de Bernardita (Catalina Guerra) en la clínica.

Luego de rogarle a Karina por protección, le confesará que: "La señora Bernardita no llegó en buenas condiciones a la clínica, había perdido mucha sangre y la herida de bala había comprometido su pulmón. Pero lograron estabilizarla y la cirugía salió bien".

Bernardita habría mejorado

Agregará que "seguía en un estado delicado, pero el doctor era muy optimista en que se iba a recuperar".

El Jardín de Olivia

"Yo estaba atendiendo a otro paciente cuando me di cuenta que alguien había entrado", confesará Rocío. La prima de Diana necesitará más información y preguntará "¿Lo viste?, ¿Sabes quién es?".