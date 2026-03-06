"Tremendo forro en el que estamos metidos": Burgos se enterará del plan de Karina en el capítulo 248 de EJDO

06 mar. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 248 de El Jardín de Olivia, Félix (Matías Schudeck), uno de los hombres que trabaja para Luis Emilio (Alejandro Trejo), vigilará de cerca la casa de los Guerrero en el momento en que Rocío llegue para hablar con Karina (Jacinta Rodríguez).

De inmediato, llamará a Burgos (Juan Carlos Cáceres) para informarle lo que está viendo, y este le pedirá una foto para identificar a la mujer con la que Karina se reunió.

Mega

Burgos reconocerá a Rocío

El subprefecto verá la foto enviada por el matón y quedará sorprendido ante lo que ve.

Félix preguntará si conoce a la mujer y Burgos responderá: "No tienes idea en el tremendo forro en el que estamos metidos".