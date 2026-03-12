Con Tonka Tomicic como gran invitada: Así será el estreno de Detrás del Muro

12 mar. 2026 - 18:15 hrs.

A partir de mañana, todo el humor de Detrás del Muro volverá completamente en vivo a tomarse el horario prime del viernes.

El elenco, comandado por Kike Morandé, retornará a su pantalla histórica en medio de un misterio que no se ha resuelto: ¿quiénes serán las dos figuras que se sumarán al escuadrón de comediantes?

Grandes sorpresas en el estreno de Detrás del Muro

El programa, además, tendrá sketches sobre algunos de los cambios centrales que ha vivido Chile en las últimas horas: el cambio de mando, el Presidente Kast viviendo en La Moneda y que llevará a su asesora 'Chofi' consigo, entre otras.

Detrás del Muro

También, veremos cómo Paola llevará a Miguelito a un CESFAM producto de una curiosa condición, y una nueva sección llamada "La Conserjería". Además, este primer capítulo de Detrás del Muro contará con la participación especial de Tonka Tomicic.

Para Paola Troncoso, volver a la pantalla trae "mucha energía y ansiedad por mantener el cariño del público. Tenemos ganas de que el estreno ya llegue pronto y para eso estamos poniendo el mil por ciento. La gente nos espera con ansias y curiosidad por lo que vamos a mostrar este año. Estamos juntándonos mucho en estas primeras etapas porque tenemos que crear personajes nuevos y secciones nuevas, además de encontrar aires nuevos para personajes icónicos que se hicieron hace mucho tiempo atrás y que vamos a revivir, y todo ese trabajo creativo bien potente".

Sobre el ritmo laboral, Paola añade que "esto sigue cambiando permanentemente, porque en el papel podemos hablar de la idea, pero en el ensayo podemos adaptar cosas y cambiar mucho. Es harto trabajo, pero para nosotros que la gente quede contenta es el mejor premio del mundo".

Por su parte, el director del área de Entretención, Carlos Valencia, destaca que "estamos muy felices de traer a estos tremendos del humor de vuelta a Mega. En un momento en que Chile necesita volver a reírse de sí mismo y unirse, Detrás del Muro es una oportunidad ideal para que nos juntemos en familia los viernes con una mirada conectada con la gente; pendiente de la actualidad, pero también con un ojo puesto en lo cotidiano y esas experiencias comunes de las que todos nos podemos reír".

Detrás del Muro, estreno este viernes 13 en vivo después de Meganoticias Prime por Mega.

Todo sobre Detrás del Muro