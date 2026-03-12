Nuevos integrantes y sketches inéditos: Elenco adelanta sorpresas en gran estreno de Detrás del Muro

12 mar. 2026 - 13:35 hrs.

Este viernes es el gran estreno de Detrás del Muro por las pantallas de Mega. Por lo mismo, su icónico elenco visitó el estudio de Mucho Gusto para hablar de lo que se viene.

Beto Espinoza se refirió al retorno del programa al canal, que trae una serie de novedades, entre ellas el ingreso de nuevos integrantes.

"Se nos van a sumar dos personas más al elenco de Detrás del Muro", comentó, asegurando que se trata de comediantes que estarán por primera vez en el estelar de humor.

Mega

Nuevas secciones en Detrás del Muro

Asimismo, el elenco confesó que se vienen muchas sorpresas, con nuevos sketches y personajes que sacarán carcajadas.

De igual forma, detallaron que se harán cargo de la contingencia, como el cambio de mando, las remodelaciones en La Moneda y el beso del Presidente José Antonio Kast con su esposa María Pía Adriazola.

¡No te pierdas el gran estreno de Detrás del Muro, este viernes 13 de marzo después de Meganoticias Prime!

Todo sobre Detrás del Muro