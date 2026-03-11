Estos son los hilarantes personajes que estarán en el regreso de Detrás del Muro

11 mar. 2026 - 10:00 hrs.

¿Estás preparado para reír hasta llorar? El viernes 13 de marzo es el gran estreno de Detrás del Muro por las pantallas de Mega

El exitoso programa de humor regresa con Kike Morandé a la cabeza y todo su elenco estrella con solo un objetivo: sacar carcajadas.

El espacio promete reunir a históricos de la comedia chilena en un formato que mezcla sketches, actualidad y personajes icónicos que marcaron una época.

¿Qué personajes estarán en Detrás del Muro?

Ya hemos podido ver algunos adelantos de lo que será Detrás del Muro con sus diferentes spots y backstage donde el equipo de Mega.cl los ha acompañado.

En dichas imágenes hemos logrado apreciar a algunos de los personajes que el elenco traerá de vuelta.

En el caso de Paola Troncoso, la actriz revivirá a "Polilla", "La Chofi" y a "Paola, mamá de Miguelito". Mientras que Pato Fuentes traerá a la vida al "cura", "el cabo Tapia" y la parodia de José Antonio Kast.

Toto Acuña, en tanto, hará lo propio con "el huaso Toto", "Tomás Mochatto" y la sátira de Gabriel Boric. Por su parte, Belén Mora interpretará a "Lady Devonette".

Beto Espinoza hará de Nicolás Maduro y, junto a Gustavo Becerra, a los "Power con Palta".

¡No te pierdas el gran estreno de Detrás del Muro, este viernes 13 de marzo después de Meganoticias Prime!

