Montes tendrá a Rocío entre la espada y la pared en duro interrogatorio en el capítulo 251 de EJDO

En el avance del capítulo 251 de El Jardín de Olivia, después de lograr que Burgos (Juan Carlos Cáceres) se aleje de la zona de interrogatorios, Montes (Susana Hidalgo) tomará las riendas y le hará algunas preguntas a Rocío (María Jesús Miranda).

Considerando que la mujer fue llevada a la comisaría tras la detención de Karina (Jacinta Rodríguez), la fiscal intentará descubrir alguna pista sobre el asesinato de Bernardita (Catalina Guerra).

Rocío estará entre la espada y la pared

Tras quedar solas en el salón, la fiscal demostrará toda su experiencia como detective y presionará mentalmente a Rocío.

"Burgos detuvo a la señorita Karina Mendoza, argumentando que la presionó a usted para que en su declaración dijera que había visto algo irregular en la clínica el día en que murió, bueno, que asesinaron a la señora Bernardita Vial", le comentará Montes.

El Jardín de Olivia

Luego, la mirará a los ojos fijamente y le preguntará: "¿Eso es verdad?", dejando a Rocío en una complicada situación, considerando que Karina se mantiene bajo custodia por el cargo de "obstrucción" en la investigación del caso de Bernardita.