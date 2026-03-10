Jessica colapsará al verse obligada a seguir trabajando con Luis Emilio en el capítulo 251 de EJDO

10 mar. 2026 - 18:00 hrs.

En el avance del capítulo 251 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) colapsará tras no lograr salir de la empresa y alejarse de una vez por todas de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Desesperada por la situación, la joven se pondrá en contacto con Bastián (Alonso Quintero), quien intentará calmarla a toda costa.

Jessica se sentirá atrapada

En la llamada, Jessi le explicará que el contrato que firmó incluía una cláusula de fidelidad que la tendrá "amarrada" a la empresa por dos años.

Sin embargo, Bastián insistirá en que él puede ayudarla a pagar esa multa, pero la periodista agregará que también se arruinaría el neogcio de sus padres, comentando que "ellos no tienen por qué pagar el pato".

El Jardín de Olivia

Molesto por la situación, el hijo de Luis Emilio reaccionará furioso y asegurará que esto es un plan de su padre para mantenerla en la empresa, así podrá tener absoluto control sobre él y sus decisiones a futuro.

Todo sobre El Jardín de Olivia