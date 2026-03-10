El Jardín de Olivia - Capítulo 250: Diana se despide de Oli entre lágrimas

10 mar. 2026 - 17:25 hrs.

En el capítulo 250 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) aceptó las nuevas condiciones que propuso Pepa (Katyna Huberman), quien finalmente tuvo un gesto de compasión y le dio la oportunidad de hacerse cargo de la tutoría legal de Olivia (Violeta Silva).

En el momento en que la abuela de la pequeña se conmueve al ver a padre e hija abrazándose, le comenta a Diana (Nicole Espinoza) que tal vez se equivocó con ella. Sin embargo, le reitera que tendrá que alejarse de la menor de edad por su bien y probar la inocencia de su padre en el futuro.

Diana se aleja de Olivia por amor

Luis Emilio (Alejandro Trejo) tiene un día lleno de problemas. Tras ver cómo las cosas no resultaron a su favor en el juzgado, Omar (César Sepúlveda) le informa que Jessica (Ignacia Sepúlveda) tiene serias intenciones de abandonar la empresa, a lo que el empresario reacciona molesto, asegurando que tendrá que permanecer en la empresa y pagar por "jugar con sus sentimientos".

Mientras tanto, en el hogar de Clemente, Diana se despide con el corazón roto de Olivia, asegurándole que, aunque en el futuro cercano no podrán verse, pronto tendrán la oportunidad de reunirse y compartir juntas otra vez.

El Jardín de Olivia

Finalmente, cuando Jessica intenta presentar la renuncia a la empresa, Omar le comunica que existe una "cláusula de fidelidad" en su contrato por los primeros dos años. Aunque tiene la libertad de irse, tendría que enfrentarse a una demanda de la compañía, lo que pondría en peligro el negocio de sus padres.