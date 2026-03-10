¡Clemente seguirá junto a Olivia! El emotivo gesto de Pepa en la audiencia que conmovió a todos en EJDO

10 mar. 2026 - 17:02 hrs.

En el capítulo 250 de El Jardín de Olivia, en lo que fue el desenlace de un álgido juicio en donde se resuelve la tutoría legal de Olivia (Violeta Silva), Pepa (Katyna Huberman) tuvo un gesto de bondad, pensando en lo que es mejor para la pequeña.

Clemente (Pipo Gormaz), quien se sentía destruido ante la posibilidad de perder a su hija, finalmente tuvo la oportunidad de mantenerse a su lado, con una condición.

Pepa permitió que Clemente siguiera junto a su hija

En el cierre del caso, la jueza aclaró que el vínculo entre Clemente y Olivia era muy fuerte, agregando que las condiciones familiares no son del todo favorables en la crianza de la pequeña, mencionando el rol de Diana en su vida.

Tras esto, por petición de Pepa, se le ofreció al padre de la menor que continúe a cargo de ella, con la única condición de que Diana (Nicole Espinoza) pueda tener contacto con Olivia. Aún impactado por el veredicto, el hermano mayor de los Walker aceptó los términos, para luego encontrarse con su hija y darle un abrazo.

El Jardín de Olivia

Luego, la abuela de la menor le confesó a Diana que estaba conmovida por la relación que mantenían, y que quizás se equivocaba por juzgarla, pero que deberá comprobar la inocencia de su padre para tener otra oportunidad en la familia.