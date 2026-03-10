Para salvar a Karina de la cárcel: Ignacia será chantajeada por Luis Emilio en el capítulo 251 de EJDO

10 mar. 2026 - 17:35 hrs.

En el avance del capítulo 251 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) le advertirá a su hija Ignacia (Cota Castelblanco) que Karina podría estar hasta por cinco años en la cárcel por su caso de "obstrucción a la justicia".

Fue debido a este supuesto delito por el que la joven fue detenida por Burgos (Juan Carlos Cáceres) y su pareja se mostrará muy preocupada por la situación.

El chantaje de Luis Emilio

En ese momento, su padre le ofrecerá una solución para que Karina pueda quedar en libertad y sea perdonada por la justicia, debido al cargo de "obstruir a la investigación" del asesinato de Bernardita (Catalina Guerra).

Luis Emilio le ofrecerá a su hija la oportunidad de liberarla de toda culpa, con la condición de que ambas le pongan fin a su relación de una vez por todas.

El Jardín de Olivia

"Termina tu relación con ella. Pero esta vez, para siempre", le dirá su padre, lo que dejará sin respuesta a Ignacia, quien deberá tomar una decisión rápida para ayudar a su amada.