El Jardín de Olivia - Capítulo 282: La caída de Luis Emilio

27 abr. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 282 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se ve acorralado y decide escapar del país, no sin antes ser interceptado por Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz).

Es así como, en un descuido de Diana, Luis Emilio la toma como rehén y la ocupa para llegar a su vehículo e intentar escapar, sin que Clemente se entrometa en su salida del país.

Gabriel (Matías Oviedo) llega justo a la escena, previo aviso de Diana, y apunta contra Luis Emilio. Sin embargo, en un confuso momento donde el empresario suelta a la terapeuta ocupacional y dispara contra el subcomisario.

El Jardín de Olivia / MEGA

Gabriel puede no volver a caminar

Gracias a la intervención de Bastián (Alonso Quintero), Luis Emilio es atrapado y ahora deberá enfrentar a la justicia.

En el hospital, la médico confirma a Diana que la operación fue exitosa y Gabriel está fuera de riesgo vital. No obstante, la bala hirió la médula espinal, por lo que hay muchas probabilidades de que no vuelva a caminar.

Por otra parte, Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Vanessa (Begoña Basauri) son atrapadas por el "Rucio" (Sebastián Saguz), pero logran escapar tras una arriesgada maniobra.