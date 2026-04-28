Su soberbia le costará caro: Reos pondrán en su lugar a Luis Emilio en el capítulo 284 de El Jardín de Olivia

28 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 284 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) vivirá en carne propia las crueles reglas de la cárcel y en las que él no tiene poder alguno.

El empresario no querrá rodearse de los criminales y los ignorará peligrosamente. Esto enojará a un grupo de convictos, convirtiéndolo en su nuevo blanco: "A un amigo no se le deja hablando solo... pensé que tenías mejores modales".

Walker intentará defenderse

"No tienes la menor idea con quién te estáis metiendo, hue...", responderá el padre de Clemente (Pipo Gormaz) con prepotencia.

El Jardín de Olivia / Mega

"Ah, no, si no. Luchito Emilio Walker. Además, sé perfectamente que si no tení' cigarros, no te va a costarte na' conseguir uno. ¡Ya, partiste a buscarlo! Raspa, te dicen", ordenará el líder de la banda.

Como Luis Emilio jamás ha recibido órdenes, se mostrará aún más soberbio y lo pagará caro. Sus nuevos compañeros lo superarán en número y le demostrarán que tras las rejas, las cosas funcionan diferente.