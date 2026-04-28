"Te amo": Diana decidió quedarse junto a Gabriel tras su valeroso gesto en El Jardín de Olivia

28 abr. 2026 - 17:56 hrs.

En el capítulo 283 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) por fin se libraron de Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero la presencia de Gabriel (Matías Oviedo) cambió el panorama.

El comisario arriesgó su vida por proteger a la terapeuta, siendo herido de bala en el proceso y, ante este gesto, Diana no puede abandonarlo para vivir junto a otro hombre.

En el hospital, ella comunicó su resolución a Clemente y le dio un abrazo de despedida: "Aunque tu papá ya no esté en medio de nosotros, yo tengo que estar acá con Gabriel. Es lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer. Mi lugar está acá con él".

El Jardín de Olivia / Mega

La frase de Diana que lo cambia todo

Gabriel vio a Diana en su habitación y reiteró su deseo de liberarla. Ella insistió en que se quedará, diciéndole algo que él siempre quiso escuchar.

"Usted no me va a venir a decir lo que tengo o no tengo que hacer. (...) Te amo, ya tomé una decisión y si voy a estar contigo es porque te amo, así que anda acostumbrándote", zanjó Guerrero, desatando la felicidad del comisario.