Diana puso a toda su familia en peligro, pero convenció a Raúl de ayudar a Clemente en El Jardín de Olivia

11 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 315 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) puso a su padre en un predicamento porque al pedirle que ayude a Clemente (Pipo Gormaz), pone en riesgo la seguridad de su propia familia.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) fue muy claro al respecto: les ofrecía una tregua de no agresión, siempre y cuando no se metieran en el conflicto que tiene con su hijo mayor. Pese a todo, la terapeuta se sintió incapaz de abandonarlo.

La resistencia de Raúl

Desesperada, le pidió ayuda a su padre porque quizá alguno de sus contactos en la cárcel podría tenderle una mano.

El Jardín de Olivia / Mega

Raúl (César Caillet) entendió la solicitud de su hija, pero le pidió tomar conciencia de lo que conlleva. "Entiendo todo lo que significa Clemente, esta niña para ti, pero vamos, Diana, partamos por casa. Yo no quiero que le pase nada al Samu ni a la Gloria ni a ti".

Pero Diana insistió con lágrimas en los ojos porque no es capaz de ser una mera espectadora mientras Oli (Violeta Silva) puede perder a su familia. Esto finalmente convenció a su padre de participar.

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