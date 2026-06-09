El Jardín de Olivia - Capítulo 313: Surge una nueva alianza

09 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 313 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) se encuentra en la clandestinidad y solo un milagro podría salvarlo de la cárcel. Luis Emilio (Alejandro Trejo) jugó tan bien sus piezas que lo dejó en el lugar equivocado, en el momento equivocado y ahora es el principal sospechoso del asesinato de Lalo Acosta (Jorge Denegri).

Bastián (Alonso Quintero) pensó que solo hay una persona que los puede ayudar a develar los crímenes de su padre y ese es Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres). Elisa (Carla Medel) podría planificar un encuentro con el exsubprefecto.

Las promesas de Luis Emilio

Tras recobrar su libertad, Walker fue al departamento de Joaquín (Francisco Dañobeitia) para agradecerle por su apoyo en las sombras.

El Jardín de Olivia / Mega

Y como es un hombre "agradecido", prometió que Undurraga recuperaría todo lo que perdió: su trabajo en la empresa, la custodia de Berni y la desaparición del mapa de Karina (Jacinta Rodríguez).

En este último punto cuentan con la colaboración de Christian (Juan José Gurruchaga), que se revela como la última pieza del plan de Luis Emilio.