Tito y Myriam protagonizarán tensa discusión por el padre del futbolista en el capítulo 116 de RDS

28 abr. 2026 - 23:32 hrs.

En el avance del capítulo 116 de Reunión de Superados, Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) se opondrá a que Tito (Claudio Castellón) busque a su padre, pero él insistirá en verlo para arreglar cuentas pendientes.



Alessandra (Julieta Bartolomé) querrá zanjar la disputa, conminando a su suegra a revelar todo sobre la muerte de Gilberto Núñez. "Quizá tu mamá te puede aclarar algunas cuestiones sobre tu papá antes de que vayas", dirá la transandina.

Nada saldrá a la luz. Sin impedimentos, Tito subirá al auto de Jaime (Francisco Reyes) porque tiene la dirección de Gilberto en sus manos.

Reunión de Superados / Mega

Javiera se sentirá culpable

Javiera (Daniela Ramírez) hablará con el profesor Rubén (Claudio Olate) sobre su descubrimiento: Tortu (Isabella Gómez) robó el dinero.

Como madre, Javi se sentirá culpable por no vigilar lo suficiente a su hija, mientras que Rubén le hará entender que es normal, pues está sola en este proceso de crianza y con otros cuatro niños a cuestas que demandan tiempo y atención.