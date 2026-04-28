Tito y Myriam protagonizarán tensa discusión por el padre del futbolista en el capítulo 116 de RDS
En el avance del capítulo 116 de Reunión de Superados, Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) se opondrá a que Tito (Claudio Castellón) busque a su padre, pero él insistirá en verlo para arreglar cuentas pendientes.
Alessandra (Julieta Bartolomé) querrá zanjar la disputa, conminando a su suegra a revelar todo sobre la muerte de Gilberto Núñez. "Quizá tu mamá te puede aclarar algunas cuestiones sobre tu papá antes de que vayas", dirá la transandina.
Nada saldrá a la luz. Sin impedimentos, Tito subirá al auto de Jaime (Francisco Reyes) porque tiene la dirección de Gilberto en sus manos.Ir a la siguiente nota
Javiera se sentirá culpable
Javiera (Daniela Ramírez) hablará con el profesor Rubén (Claudio Olate) sobre su descubrimiento: Tortu (Isabella Gómez) robó el dinero.
Como madre, Javi se sentirá culpable por no vigilar lo suficiente a su hija, mientras que Rubén le hará entender que es normal, pues está sola en este proceso de crianza y con otros cuatro niños a cuestas que demandan tiempo y atención.Ve el capítulo en