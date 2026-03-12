Horario, elenco y muchas sorpresas: Lo que debes saber antes del estreno de Detrás del Muro

12 mar. 2026 - 12:35 hrs.

Mega vuelve a apostar por el humor con el estreno de Detrás del Muro, programa de entretención que vuelve a sus pantallas.

El espacio promete reunir a históricos del humor chileno en un formato que mezcla sketches, actualidad y personajes icónicos.

1. Vuelve con un elenco de lujo

El programa contará con un potente y experimentado elenco que promete hacer reír a la audiencia. Entre los confirmados están:

Además de las icónicas figuras que vuelven, se sumarán dos nuevos personajes al elenco.

2. El regreso de clásicos personajes

Ya hemos podido ver algunos adelantos de lo que será Detrás del Muro con sus diferentes spots y backstage donde el equipo de Mega.cl los ha acompañado.

"Polilla", "Los Power con Palta", "El huaso Toto" y "Lady Devonette" son algunos de los personajes que sorprenderán en el programa de humor.

3. ¿Cuándo se estrena?

No te pierdas el gran estreno de Detrás del Muro, este viernes 13 de marzo después de Meganoticias Prime, es decir, desde las 22:30 horas.

4. Será completamente en vivo

El estreno de Detrás del Muro será completamente en vivo y promete grandes sorpresas, por lo que todo su elenco se ha preparado con semanas de ensayo para que todo salga perfecto,

5. ¿Cómo verlo en vivo?

Podrás ver el programa de humor a través de las pantallas de Mega y en Mega.cl. Además, disfruta del react digital que se emitirá en el canal de YouTube de Mega.

