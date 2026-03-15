El complejo presente de Jaime en Reunión de Superados: De la cárcel al caos familiar

15 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Jaime (Francisco Reyes) vivió una semana de pesadilla en Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

El empresario enfrentó una seguidilla de problemas que poco a poco comenzaron a desmoronar su vida. A continuación, revisamos los conflictos que marcan el complejo momento de este personaje.

Al borde de la quiebra

Jaime tuvo que pagar una millonaria suma para salir de prisión, luego de ser acusado de emitir facturas fraudulentas.

Esta situación provocó que el empresario quedara enfrentando serias dificultades económicas, dejándolo peligrosamente cerca de la quiebra.

Reunión de Superados / Mega

Los problemas de Nico en el colegio

Nico (Santiago Cendoyya) fue suspendido de su colegio tras protagonizar una fuerte pelea con algunos compañeros, quienes se burlaron de él por los problemas judiciales de su padre.

La situación llegó a oídos de Jaime, quien, a pesar de sentirse orgulloso en un principio, terminó pidiéndole a su hijo que no vuelva a involucrarse en este tipo de conflictos.

El inesperado regreso de Perla

Como parte del acuerdo con la justicia, Jaime se vio obligado a cumplir arresto domiciliario, sin imaginar la ingrata sorpresa que cambiaría por completo la dinámica familiar.

Al día siguiente de recuperar su libertad, el empresario recibió la visita de Perla (Shlomit Baytelman), su exesposa, quien regresó al país luego de pasar dos años en Nepal. Sin embargo, la mujer llegó con la intención de quedarse en la misma casa de Jaime, ya que aún la considera parte de su propiedad.

Reunión de Superados / Mega

Pili piensa en separarse

Pili (Paloma Moreno) quedó completamente furiosa al enterarse de que Perla se quedará en su hogar, sin que Jaime haga algo para impedirlo.

La situación llegó a tal punto que la exdueña del gimnasio decidió reunirse con Alessandra (Julieta Bartolomé), buscando una razón que la convenza de no separarse del empresario.

Reunión de Superados / Mega

No te pierdas los próximos capítulos de Reunión de Superados, de lunes a jueves desde las 22:20 horas.

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