"Vamos a llorar...": Así fueron los días de grabación del velorio de Coke en Reunión de Superados

11 jun. 2026 - 09:45 hrs.

La muerte de Coke (Diego Muñoz) en Reunión de Superados es por lejos el momento más triste de toda la teleserie y así lo han hecho saber los espectadores de Mega.

Por lo mismo, un equipo de Mega.cl llegó hasta la grabación del velorio de Coke, donde pudo recabar testimonios de algunos de los familiares cercanos, así como sus amigos.

Así se grabó el funeral de Coke

"Ha sido heavy porque veníamos así, comedia, comedia, comedia, y de repente, pua (caída)", expresó en un comienzo Elisa Zulueta, quien interpreta a Tere, y agregó que "fueron tres capítulos donde yo lloraba en todas las escenas, y hemos llorado grabando, o sea, la Ignacia (Matilde) y sus hijos se han mandado unas escenas realmente impresionantes".

Asimismo, Ignacia Baeza dijo que "vamos a llorar que no se lo imaginan", y afirmó que si no es por Tere, ella no volvería a sonreír.

Por otra parte, Beltrán Izquierdo, quien da vida a Domingo, explicó que ya estaba más relajado porque se grabó la mayoría, pero se siente largo por los tipos de escena, mientras que Amanda Milos, quien interpreta a Ponchi, contó que era una muy buena experiencia.

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