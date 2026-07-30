Dale Play - Capítulo 133: Dos soñadores se enfrentan por el premio millonario

30 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves, Dale Play recibió nuevamente a la soñadora Paula Fuentes, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $705.000. Su gran anhelo es pagar su crédito hipotecario.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al cantante Don Rorro y el artista circense Pastelito de Chile.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Gustavo Vivanco, de 53 años, quien sueña con llevar a su familia a recorrer todo Chile. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la locutora radial Evelyn Bravo y la humorista Piare con Pe.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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