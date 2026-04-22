Dale Play - Capítulo 64: ¿Los concursantes lograrán llevarse el premio mayor?
Este miércoles se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Andrea Bustos, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $540.000. Su gran anhelo era viajar en un crucero junto a su hija.
En esta ocasión, fue parte del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la modelo Sabrina Sosa y el actor Beto Espinoza.
Por su parte, el equipo rojo estuvo marcado por la llegada de un nuevo soñador: Nicolás Silva, de 27 años, quien buscaba cumplir su sueño de viajar a cubrir los premios MTV en Nueva York. El equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por la presentadora Krishna Navas y la conductora de televisión Carola Julio.
¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.
La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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