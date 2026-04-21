Dale Play - Capítulo 63: Dos soñadores lo dejan todo por los 3 millones de pesos

21 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Mauricio Cabrolier, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.375.000. Su gran anhelo es poder operarse la nariz.

En esta ocasión, fue parte del equipo rojo, liderado por su capitán Rodrigo González, junto a las actrices Araceli Vitta y Cata Olcay.

Por su parte, el equipo amarillo estuvo marcado por la llegada de una nueva concursante: Andrea Bustos, de 51 años, quien buscaba cumplir su sueño de viajar en crucero junto a su hija. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por el actor Sebastián Layseca y la comunicadora Monserrat Torrent.

Dale Play / Mega

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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