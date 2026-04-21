Luis Emilio arremeterá contra Jessi y Vanessa durante su declaración en fiscalía en el capítulo 279 en EJDO

21 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 279 de El Jardín de Olivia, comenzará la ronda de entrevistas en fiscalía para que denunciantes y denunciado hablen sobre los abusos en el Grupo Walker.

Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) estarán muy afectadas, reviviendo el infierno que pasaron junto a Luis Emilio (Alejandro Trejo) y pidiendo justicia para evitar que más mujeres sufran lo mismo.

El Jardín de Olivia / Mega

Una realidad distorsionada

Por su parte, el empresario solo se dedicará a desacreditar a las dos periodistas.

"Me costó darme cuenta de las verdaderas intenciones de Vanessa Riesco, pero la triste verdad es que ella es una escaladora que no tiene principios ni escrúpulos", asegurará al fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal).

En cuanto a Jessica, la acusará de arribista y calculadora: "Atrapó a mi hijo Bastián apenas entró a trabajar al holding y, luego, trató de seducirme a mí. Se iba a meter a mi oficina a meterme conversación por cualquier cosa, a vista y paciencia de todas sus compañeras de trabajo".