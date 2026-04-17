Dale Play - Capítulo 61: Dos nuevos soñadores buscan los 3 millones de pesos

17 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por la llegada de la soñadora Carolina González, de 50 años, quien ingresó al programa con el anhelo de conseguir el premio máximo para pagar la carrera de su hija.

En esta ocasión, fue parte del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la actriz Mariana Derderián y el actor Miguelito.

Por su parte, el equipo rojo estuvo marcado por el debut de un nuevo soñador: Mauricio Cabrolier, quien busca cumplir su anhelo de someterse a una operación de nariz. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Carla Jara y la presentadora Verónica Calabi.

Dale Play / Mega

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Tírame la Pista", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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