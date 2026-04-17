"Increíble": Carla Jara saca aplausos por su rendimiento en Tírame la Pista de Dale Play

17 abr. 2026 - 18:31 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Carla Jara fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el desafío Tírame la Pista.

En este juego, la participante debe adivinar el nombre del artista a partir de distintas pistas, sin mencionar su nombre ni letras de sus canciones.

El resultado

Desde el inicio, Carla Jara logró varios aciertos, entre ellos Daddy Yankee, Celine Dion y Julio Iglesias.

Dale Play Verano / Mega

Luego de que el cronómetro llegó a cero, Cote Quintanilla regresó al escenario y expresó: "Quiero felicitar al equipo rojo, buenísimas las pistas. Segundo, el rendimiento de Carla Jara, increíble".

Finalmente, la animadora reveló que Jara alcanzó cinco respuestas correctas, superando al equipo amarillo y sumando $100.000 al pozo de su soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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