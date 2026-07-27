Con el elenco de Detrás del Muro: No te pierdas este sábado 1 de agosto el estreno de Dale Play Prime

27 jul. 2026 - 18:30 hrs.

Este sábado 1 de agosto, después de Meganoticias Prime, llegará a las pantallas Dale Play Prime, una edición especial del exitoso programa de entretención que celebrará junto al público los siete meses al aire del espacio.

Tras consolidarse como uno de los formatos favoritos de la audiencia, el programa a cargo de Cote Quintanilla preparó un capítulo especial que reunirá música, juegos y desafíos, manteniendo la dinámica que ha acompañado a los televidentes desde su estreno.

Una de las principales novedades de esta edición será que, por primera vez, ambos equipos estarán compuestos íntegramente por integrantes de Detrás del Muro, quienes pondrán a prueba sus conocimientos musicales y competirán por quedarse con la victoria.

¿A qué hora se emitirá el estreno Dale Play Prime?

El estreno de Dale Play Prime se emitirá este próximo sábado 1 de agosto, a partir de las 22:30 horas.

Podrás disfrutar de esta entrega a través de la señal de aire de Mega y en Mega.cl.

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