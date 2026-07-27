Yuri sorprende a Cote Quintanilla con inesperada promesa en Dale Play

27 jul. 2026 - 19:55 hrs.

Este lunes, en Dale Play, la soñadora Carolina Oyaneder recibió una increíble sorpresa en el cierre del capítulo.

Todo ocurrió durante el juego La Cuenta Regresiva, cuando Cote Quintanilla hizo una pausa para presentar a una superestrella de la música internacional.

Se trató de Yuri, la reconocida cantante mexicana, cuya aparición emocionó hasta las lágrimas a la concursante del programa.

Dale Play / Mega

Yuri le promete a Cote Quintanilla cantar junto a ella

Tras finalizar La Cuenta Regresiva, Yuri aprovechó la instancia para hacerle una especial promesa a Cote Quintanilla, relacionada con los conciertos que ofrecerá en octubre en el Movistar Arena.

"Es increíble, cuando me dicen quién es la conductora, María José ¿La niña que cantaba rancheras? Ella, ahora no es tan niña, es una adulta. Felicidades por todo lo que has logrado mi amor. Y si estoy en octubre aquí ¡Canto contigo!", expresó la cantante mexicana mientras abrazaba a la animadora del programa.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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