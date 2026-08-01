Dale Play Prime: Beto Espinoza lo deja todo cantando "Será que no me amas" de Luis Miguel

01 ag. 2026 - 23:15 hrs.

Este sábado, en Dale Play Prime, Beto Espinoza fue elegido por el equipo azul para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más complejas del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción. Por cada acierto, la fundación suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, el actor interpretó el éxito "Será que no me amas", del reconocido cantante Luis Miguel.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran determinación, Beto Espinoza dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de aciertos y aportar más dinero a su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el actor de Detrás del Muro consiguió 13 aciertos, permitiendo que el equipo azul sumara $65.000 al pozo de la Corporación Miranda Animal.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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