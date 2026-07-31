Francisca Imboden pone a prueba su memoria cantando "Ámarrame" de Mon Laferte en Dale Play

31 jul. 2026 - 19:03 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Francisca Imboden fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más complejas del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, la actriz interpretó "Ámarrame", uno de los mayores éxitos de la cantante chilena Mon Laferte.

Dale Play / Mega

El resultado

A pesar de la dificultad de la canción, Francisca Imboden dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas y aportar dinero al pozo del soñador.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: la actriz logró siete aciertos, permitiendo que el equipo rojo sumara $35.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play