Piare con Pe logra increíble desempeño cantando "Vasos vacíos" de Los Fabulosos Cadillacs en Dale Play

30 jul. 2026 - 19:15 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Piare con Pe fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite que el soñador sume $5.000 por cada respuesta acertada durante la interpretación.

Para asumir el reto, la humorista interpretó el éxito "Vasos vacíos", de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs.

Dale Play / Mega

El resultado

Con mucho entusiasmo, Piare con Pe dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la humorista consiguió 19 aciertos, quedando a solo una palabra del puntaje perfecto y permitiendo que su equipo sumara $95.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play