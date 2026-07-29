¿Lograrán los $3 millones?: Paula Fuentes y Carolina Soto sorprenden con su desempeño en La Cuenta Regresiva

29 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, la soñadora Paula Fuentes logró imponerse al equipo rival y avanzar hasta la instancia final de La Cuenta Regresiva.

En este desafío decisivo, los participantes disponen de 180 segundos, divididos en tres etapas, para adivinar la mayor cantidad posible de canciones pertenecientes a distintas categorías musicales. Si alcanzan un total de 45 aciertos, el soñador se convierte en el ganador del premio mayor de $3 millones.

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Para intentar alcanzar el objetivo, Fuentes hizo dupla con la capitana de su equipo, Carolina Soto. Juntas eligieron las categorías Radio AM, Completamente Enamorados y Superestrellas, con la ilusión de llegar a los 45 aciertos y quedarse con el premio máximo.

Dale Play / Mega

El resultado

Paula y Carolina demostraron un gran conocimiento musical al acertar con rapidez la mayoría de las canciones.

Sin embargo, al finalizar la última ronda, Cote Quintanilla reveló que el dúo quedó a solo cinco aciertos de quedarse con el premio mayor de $3 millones.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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