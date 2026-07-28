Macarena Ramis pone a prueba su memoria cantando "Todo se derrumbó dentro de mí" de Emmanuel en Dale Play

28 jul. 2026 - 19:10 hrs.

Este martes, en Dale Play, Macarena Ramis fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite que el soñador sume $5.000 al pozo por cada respuesta correcta obtenida durante la interpretación.

Para asumir el reto, la presentadora de televisión interpretó el éxito "Todo se derrumbó dentro de mí", del cantautor mexicano Emmanuel.

Dale Play / Mega

El resultado

Con mucho entusiasmo, Macarena Ramis dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la participante logró completar correctamente ocho palabras, permitiendo que su equipo sumara $40.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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