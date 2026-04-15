Dale Play - Capítulo 59: Una soñadora logra quedarse con el premio millonario
Este miércoles se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Elizabeth González, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $850.000. Su gran anhelo era contar con un espacio para su pastelería.
En esta ocasión, fue parte del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a los conductores radiales Evelyn Bravo y Alejandro Chávez.
Por su parte, el equipo rojo estuvo marcado por la llegada de una nueva soñadora: Katherine Sáez, de 35 años, quien buscaba cumplir su sueño de asistir a la convención de Star Wars en Los Ángeles. El equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por la humorista Piare con Pe y la periodista Melina Noto.
Un capítulo histórico
La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.
La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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